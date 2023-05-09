●路透報導，消息人士透露近幾日來美國財長葉倫親自找上一些企業執行長與金融業高層，向他們解釋美國一旦發生債務違約將對美國和全球經濟造成的「災難性」影響。一名消息人士表示，葉倫正在與各執行長們進行一對一談話，並警告當前的「邊緣政策」（brinkmanship：將情勢升高到瀕臨戰爭邊緣，進而迫使對方屈服的戰略）可能造成危險的後果。

●聯準會發布季度調查報告，美國銀行業在第一季收緊借貸條件，並表示企業與消費者借貸需求減弱。

●舊金山聯準銀行表示，美國家庭手頭持有額外現金5000億美元，足以支撐今年的消費支出。

●市場觀望美國本周公布的關鍵通膨數據，周一美元指數尾盤微升0.08%，報101.38。紐約期金小漲0.4%，報每盎司2033.20美元。

●市場對美國經濟衰退的擔憂消退，周一紐約期油收漲1.82美元或2.6%，報每桶73.16美元。倫敦布蘭特期油收漲1.71美元或2.3%，報每桶77.01美元。