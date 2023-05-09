知名網紅「林叨囝仔」Sydney挺著孕肚攻百岳惹議，連帶懷第6胎時登山骨折，導致救援山友受傷的過往都被挖出，不僅慘遭網友砲轟，更怒指她為了賺錢接業配，將孩子置於風險之中，未料，知名作家歐陽靖也捲此風波，對此，她先是否認為親子網紅，接著大方坦承「確實想靠著小孩賺錢」。

歐陽靖經常在社群網站PO出兒子的照片，卻遭網友砲轟想藉此賺錢，對此，她強調自己並非親子網紅，接著回想起剛懷孕時，前夫告誡她不可以在社群上公佈小孩照片，避免引來酸民批評，當下她反問：「如果曝光小孩可以賺錢呢？你知道美國兒童Youtuber Ryan年收入有30億日幣嗎？」沒想到前夫立即改口：「那可以考慮」，讓她不諱言表示：「在新醬還是個胚胎的時候，我就已經打算靠他賺錢了」。

歐陽靖不諱言早打算靠孩子賺錢。（圖／GinOy 歐陽靖 臉書）

歐陽靖指出淨身出戶回到台灣後，由於疫情導致工作全面停擺，生產費還是跟母親借的，當時她只想賺錢活下去，並沒有多餘心思考如何「靠孩子賺錢」，甚至做好「窮養」的準備，不過隨後就接到月子中心、尿布、奶粉等業配，讓母親譚艾珍感動到直呼：「這孩子不但帶自己的便當來投胎，他連媽媽的也帶了」。

歐陽靖附文PO出兒子的照片，接著表示：「在人生路上跌了一大跤，是兒子接住了自己」，更笑稱：「PO孩子的照片再也不是因為想藉此賺錢，而是想給大家看看小暖男的長相，就是這個傢伙，他救了我」。