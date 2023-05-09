邁阿密熱火G4在主場迎戰紐約尼克，前一場進攻當機的尼克找回準心，首節即轟下30分，但是次節中途被熱火搶得領先，接著一路落後到末節。尼克後衛奎克利（Immanuel Quickley）受傷未上陣，熱火最後關頭得分保持穩定，終場109比101獲勝，取得3勝1負聽牌！

尼克總教練席波迪（Tom Thibodeau）賽前表示「這場必須打得比上一場好很多」，雖然團隊命中率顯著回升，不過熱火憑藉更快的節奏搶得先機。吉米巴特勒（Jimmy Butler）帶著踝傷，最後關頭決定上陣，開賽就幫熱火飆進全場的第一顆三分外線。巴特勒17投9中，攻下27分6籃板10助攻，中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）23分13籃板。

Caleb Martin Flagrant 1 foul .. three free throws for Jalen Brunson#Knicks 81 #Heat 91 4ᴛʜ pic.twitter.com/LtyVCD50Wy — Sᴘᴏʀᴛs 24/7 (@Sports_24x7_) May 9, 2023

熱火前鋒馬丁（Caleb Martin）第四節做出非常沒品的行為，他在尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）跳投三分球之後過去給他「墊腳」，害布朗森的左腳踝扭了一下。馬丁被吹判1級惡性犯規，布朗森3罰俱中，但還是追不回比分，尼克眼睜睜看著時間流逝，差距卻一點也沒縮小。布朗森繳出全場最高32分11助攻，巴雷特（RJ Barrett）24分，蘭道爾（Julius Randle）20分9籃板。