大陸女星柳岩過去有著最性感女主播的美稱，當年以清純臉蛋以及E級超兇身材進軍演藝圈。近來，柳岩出演火紅陸劇《夢華錄》中的女二，精湛的表現大受好評，深得觀眾的喜愛。近日，柳岩上節目自曝曾遭遇入室搶劫的往事，坦言：「自己有半年沒睡好。」嚇壞不少網友。

柳岩上節目自爆小時候曾遇到入室搶劫，某個大白天她在家睡覺，但卻突然被枕頭捂醒了，頓時感覺呼吸困難，當下真心覺得自己可能會死，兩名劫匪持刀威脅她交出銀行存摺、財物以及密碼，便下樓取款逃逸。

柳岩還透露，這倆劫匪其實跟踪了她很多天，她當時在一個吉他班學習，被搶劫那天，其中一名劫匪問她：「怎麼沒去吉他班上課？」，說明他們已經暗中監視她好陣子，柳岩表示自從這件事之後，她有長達半年的時間都很恐慌，即使搬了家，依舊不敢一個人獨居，造成了很大的心理陰影。

此事一出，網友紛紛表示：「天好嚇人啊」、「我媽媽就是遭遇入室搶劫，幸好她機靈，說去拿錢歹徒放鬆警惕趁機跑出來了，一年後我媽診斷出驚恐抑鬱症，十幾年了，每天靠安眠藥才能入睡」、「住的什麼地方呃，肯定是她沒火之前發生的事情吧」、「這麼大的事情還是發生在明星身上，我就想知道發生在什麼地方？」、「住的什麼地方呃，肯定是她沒火之前發生的事情吧。」