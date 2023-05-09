配合中央政策，台中市政府近年來大力興建社會住宅，目前包括已完工、已開工的社宅共有7000多戶，台中市長盧秀燕上午在市政會議宣布，為照顧青年族群，市府加碼社宅優惠，不但提供入住者首年5折、第二年6折及之後4年都7折的租金優惠，設籍台中的45歲以下青年及家有幼兒者也推出加碼加分政策。

盧秀燕表示，目前台中市青年入住社會住宅的比例高達8成多，不但是六都第一名、也是全國第一名，且不只讓弱勢、青年族群能住得進去，打折數也是全國最高、價格最低；目前規定每位市民可入住社宅達6年，若新的社宅剛開放入住，第一年提供5折優惠、第二年6折、第三年為7折，之後恢復原價、沒有折扣。

盧秀燕強調，為照顧更多弱勢及青年族群，市府最近檢討修正社宅收費方式，未來不管落成多少年，市府都決定提供補貼，推出首年5折、次年6折租金優惠，之後的第3年到第6年都提供7折優惠，且這項優惠每位市民只要申請入住社宅都可以享有，是全國最優惠的社會住宅政策，可說是「打折打到骨折」。

此外，為了照顧設籍台中市的勞工及育有幼兒的青年家庭，盧秀燕說，針對申請社宅的加分制度，原本不論設籍台中與否的勞工只要提出社宅申請都能加3分，未來若設籍台中的勞工可以再多加3分、總共加6分；另家有幼兒的青年家庭，原本每名幼兒加1分，未來也提高到1名幼兒可加3分，讓這些族群可以入住社宅的機會大幅增加。

盧秀燕強調，若符合原住民或弱勢資格，除了市府新推出的優惠打折方案，每月還可以領取2000至7000元租金補貼。最近台中市將落成的社宅有太平育賢二期共420戶，將於6月5日至30日受理申請；另東區尚武好宅有800戶，預計7月可開始受理入住申請。