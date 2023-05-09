有些人天生和神明特別有緣，命理老師李行在《命運好好玩》節目中指出，如果平時積極行善布施，秉持真心、真念、正能量，多少都能越拜越興旺；其中生肖牛、龍、虎和神明特別有緣，想改善運勢都可以祈求神明保佑。

第1名：生肖牛

生肖牛、尤其是農曆4月、8月、11月、12月出生的人，與太上老君特別有緣，太上老君是道教始祖，祂的坐騎是一隻青牛；屬牛者想改善運勢時，可以試著去太上老君廟，祈求太上老君的保佑。

第2名：生肖龍

生肖龍、特別是農曆3月、7月、8月及11月出生的人，與元始天尊和玉皇大帝特別有緣，元始天尊是道教地位最高的神明；任何道教宮廟最上層都會供奉著玉皇大帝，祂們的坐騎都是龍，屬龍者如果遇到生活上的問題，或是想增強運勢，可以到道教的宮廟祭拜元始天尊或玉皇大帝。

第3名：生肖虎

農曆1月、5月、9月、10月出生的生肖虎，與張天師、武財神、土地公及保生大帝特別有緣；張天師在道教裡面負責斬妖除魔，祂的坐騎老虎，號稱是太上老君賜給祂的；另外，相傳土地公巡視村莊的時候，騎的就是老虎；保生大帝則與健康有關。生肖虎如果覺得家裡氣場不太對、想改善財運或健康，可以找時間祭拜這4位神明。

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