5月8日，剛剛出差回國的中國外交部長秦剛，在北京會見了美國駐華大使伯恩斯。大陸知名時政類自媒體「牛彈琴」今天（9日）發文稱，儘管中美關係現在這個樣子，但從這次公開會見看，中方還是給予了伯恩斯相當的尊重和禮遇。中方對美方提出了批評，也提出了一系列明確要求。訊息量很大，也很有意思。

批評什麼？批評美方一系列錯誤言行。

據中國外交部網站消息，當著伯恩斯的面，秦剛直言不諱說：中美關係不僅對中美兩國、對世界都有重大意義，去年中美峇里島峰會達成重要共識，但美方一系列錯誤言行破壞了中美關係來之不易的積極勢頭，雙方商定的對話與合作議程受到干擾，兩國關係再遇寒冰。

文章稱，「本來勢頭很積極，美國你這是一盆冷水澆上去，現在又再遇寒冰」，所以，秦剛提出了一系列要求。大致可以歸納為8點吧。

1，美方要有當務之急。

什麼是當務之急？

秦剛的回答：當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外，這應該是中美之間最基本的共識，也是國與國、特別是兩個大國相處必須要守住的底線。

請注意關鍵詞：當務之急，避免螺旋式下滑，最基本共識，必須要守住的底線……

文章稱，每一個詞，都透著重要性和緊迫感。因為目前的態勢，我們確實看到了中美更糟糕的前景，不能再這樣下去了。這應該也是對美方挑事的嚴正警告吧。

2，美方要深刻反思。

秦剛是這樣說的：希望美方深刻反思，同中方相向而行，推動中美關係走出困境，重回正軌。

中方會怎麼做呢？中方將堅持按照中國領導人提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則處理中美關係。

文章稱，「美國啊美國，確實要深刻反思啊！」

3，美方要扣好第一粒紐扣。

為什麼這樣講？秦剛的回答是：美方應端正對華認知，回歸理性，扣好中美關係的第一粒紐扣，在兩國各自更好發展中彼此成就。

文章稱，第一粒扣不好，那一切就拉倒。這不是秦剛第一次提到第一粒紐扣。在今年兩會記者會上，記得他就這樣說：「從偶然中可以看到必然，那就是美國對華認知和定位出現了嚴重偏差，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰。第一粒紐扣扣錯了，導致美國對華政策完全脫離了理性健康的正軌。」

文章稱，「要扣好第一粒紐扣，關鍵是要端正對華認知，要回歸理性。美國啊美國，別意氣用事，別失去理性，不然，這樣搞下去，那真就脫軌了。」

4，美方不能說一套做一套。

秦剛告訴伯恩斯：美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制。不能說一套做一套。

文章稱，想起拜登的各種承諾，在很多場合，他總把「四不一無意」掛在嘴邊，即：美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。後來，拜登又增加了幾條，即：不支持「兩個中國」「一中一台」，無意尋求同中國「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

文章反問，「但現實呢？我們看到美國說一套做一套，還在不斷對中國進行打壓遏制。美國啊美國，不能這樣兩面派啊！」

5，美方要「一必須三停止」。

秦剛告訴伯恩斯：美方必須尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，尤其要正確處理台灣問題，停止繼續掏空一個中國原則，停止支持縱容「台獨」分裂勢力。

文章直言，「這主要談台灣問題。很簡單，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」

文章提醒，「請注意：是紅線，而且是第一條不可逾越的紅線。美方的那些把戲，中方都看在眼裡。在這個問題上，中方沒有任何妥協退讓的餘地。美國，你必須拎清楚。」

6，美方須冷靜、專業、務實。這是談如何處理意外偶發事件的。

秦剛告訴伯恩斯：美方要堅持以冷靜、專業、務實態度處理兩國關係中的意外偶發事件，避免中美關係再受衝擊。

文章稱，「雖然點到為止，但我的理解，這應該是也在批評美方，尤其是布林肯的草率做法。」「流浪氣球」事件後，美國國務卿布林肯借此宣佈推遲訪華，這顯然是既不冷靜，也不專業，更不務實。

文章稱，因為細究起來，中國的民用飛艇，是誤入美國領空，完全是不可抗力導致的意外偶發事件，美國國防部自己都聲明，這個氣球不會對地面人員構成軍事和人身的威脅，但美國最後還是出動戰鬥機，發射導彈將飛艇擊落。

文章指責，「這明顯反應過度，嚴重違反國際慣例了。中美兩個大國，難免會遇到一點意外偶發事件，如果都這樣處理，那肯定越來越糟糕。布林肯啊布林肯，還是要像個外交官啊。」

7，美國要和中方一起做。

做什麼？秦剛的回答：要在相互尊重、對等互惠基礎上，推進對話合作。和而不同、和諧共生，各美其美、美美與共，這才是我們應該為之共同努力的中美關係和世界。

文章指出，「最關鍵的，是這16個字：和而不同、和諧共生，各美其美、美美與共」。尤其是這個「和」字，中國人應該都理解。在中國待了這麼長時間的伯恩斯，應該也有所領悟吧？

8，伯恩斯你要「三多」。

秦剛說得很直率：希望伯恩斯大使在中國多接觸、多交流、多思考，作中美間的紐帶橋梁，作出建設性努力。

文章稱，前面提到了對美國的希望，現在則是對伯恩斯個人的希望。三多：多接觸、多交流、多思考。不接觸，就無法瞭解中國的國情；不交流，就無法知道彼此的想法；不思考，就不會明白美方做法的錯誤。

文章稱，「既然是駐華大使，那就少挑事，多作兩國關係的紐帶橋梁，多作建設性努力。伯恩斯大使，你聽明白了沒有呢？這次特殊時期的特殊會見，希望對中美關係是一個促進，確實，不能再螺旋式下滑了。」