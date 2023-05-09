教育部每年辦理全國高級中等學校學生技藝競賽，培育專業技能菁英，112學年有意願報名參加各類學生技藝競賽之學校，可自5月29日至6月16日上傳各職種報名人數，並於7月31日前辦理校內初賽選拔參加決賽選手，正式決賽報名則自8月18日至9月11日截止。

教育部國教署表示，112學年高級中等學校學生技藝競賽由台北市政府教育局承辦家事類、高雄市政府教育局承辦商業類、國教署承辦海事水產類、工業類及農業類。

同時，分別由台北市立松山高商（家事類，11月7至9日）、高雄市立高雄高商（商業類，11月28至30日）、國立台南海事水產（海事水產類，10月31日至11月2日）、國立花蓮高農（農業類，11月14至16日）及國立嘉義高工 （工業類，11月21至24日）等5所學校辦理相關競賽活動。

五大類技藝競賽參賽對象為：一、設有專業群、科、綜合高中專門學程之學校（包括學校型態實驗教育學校）應屆畢（結）業學生，不包括延修生；二、參與高級中等教育階段非學校型態實驗教育，且其實驗教育計畫課程所屬類型為技術型的應屆畢（結）業學生，不包括延修生。

教育部國教署表示，舉辦全國高級中等學校學生技藝競賽，是教師與學生展現長期投入技能學習成果的重要舞臺，期待學生們可藉由賽事相互觀摩、精進技能，獲得佳績。各校可至「全國高級中等學校技藝競賽資訊平台」進行報名作業。