受到客戶需求疲軟，電器插頭業客戶持續去化庫存影響，建通4月合併營收為1.83億元，月減27.77%，年減36.16%，累計前4月合併營收7.47億元，年減33.75%。

建通表示，客戶端下單仍相當保守，後續仍須觀察終端需求回升狀況。

建通特殊新型銅材煉製廠土建已屆收尾階段，機器設備已陸續到港，預計6月逐步定位機台，後續等待政府核發使用執照，將可開展煉製異型導體銅材新事業。