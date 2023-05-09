美系外資表示，聯詠第一季財報優於預期，目前整體DDI定價在第二季度看起來相當穩定。儘管也有市場聲音預計DDI價格將在第三季度上漲，但這不太可能，主要是考量代工成本下降和電視產品重新建立庫存。AMOLED DDI部分，儘管滲透率第二季度繼續走高，但整體大陸智慧手機需求依然疲軟，第三季尚未有強大催化劑。整體來說，相信聯詠針對第二季將出給出可靠的財測預估。

美系外資強調，產品定價因素應該是接下來聯詠股價驅動的關鍵，故針對聯詠第二季財測釋出3種情境假設。首先，第二季營收季增超過20%，毛利率上看43.5%，則DDI ASP有機會在第三季上漲，股價將上漲0~5%；再者，第二季營收季增10~20%，毛利率上看41.5%，則第三季混合DDI平均售價不太可能上漲，股價恐下跌0~5%；最後，第二季營收季增0~10%，毛利率上看39.5%，則後續混合DDI ASP面臨定價壓力，股價恐下跌5~10%。

就上述3種情境假設的機率，美系外資也預估發生第二種情境假設的機率達60%。現階段維持目標價390元、中立評等。

聯詠第一季營收240.46億元，季增加7.25%、年減少34.15%；稅後純益47.52億元，季增加17.54%、年減少57.33%，每股稅後純益7.81元；單季毛利率41.91%，季增加1.36個百分點、年減8.82個百分點；營業利益率23.55%，季增加0.32個百分點、年減少12.82個百分點。