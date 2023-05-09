因應產業界需求、與國際接軌，提升註冊商標審查效能，立法院院會9日三讀通過「商標法部分條文修正草案」，新增商標註冊加速審查機制，繳納加速審查費後可加速審查。經濟部智慧財產局先前推估，審查期有望從平均7個月縮至2個月內。

三讀條文新增加速審查規定，申請商標註冊，申請人有即時取得權利之必要時，得敘明事實及理由，繳納加速審查費後，由商標專責機關進行加速審查。但商標專責機關已對該註冊申請案通知補 正或核駁理由者，不適用之。加速審查費收費標準，由主管機關定之。

三讀條文也增訂商標註冊申請人適格主體，「申請人」包括為自然人、法人、合夥組織、依法設立的非法人團體或依商業登記法登記的商業，而欲從事其所指定商品或服務的業務者。

另外，三讀條文規範，商標代理人應經商標專責機關舉辦的商標專業能力認證考試及格，或曾從事一定期間的商標審查工作，並申請登錄及每年完成在職訓練，始得執行商標代理業務。