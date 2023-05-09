大陸《證券日報》報導，4月份，大陸中小企業國內訂單、出口訂單指數分別為47.9％、47.6％，均連續兩個月回升，達到2022年2月份以來最高值。

大陸工信部對5.1萬戶中小企業問卷調查顯示，4月份，35.0％的中小企業認為生產經營狀態較好，連續兩個月回升，51.2％的中小企業表示有招工需求，同時，訂單量明顯回暖。

工信部數據顯示，當前，中小企業採購、銷售等先行指標持續向好，專精特新中小企業韌性顯現，企業預期正加快改善。

工信部調查結果顯示，當前，專精特新中小企業中，67.74％的企業有創新研發計劃。數據顯示，1月份至3月份，「小巨人」企業、專精特新中小企業營收利潤率分別為9.6％、7.0％，比規模以上中小企業分別高5.5個、2.9個百分點。當前，工信部正在加快第五批專精特新「小巨人」企業的培育。

IPG中國首席經濟學家柏文喜表示，中小企業往往處於市場前端，運行狀況是宏觀經濟冷暖的直接反映，中小企業採購、銷售等先行指標持續向好，訂單量明顯回暖說明了保增長、穩預期、穩就業的政策目標初步達成。

太一集團董事長鄧迪向記者介紹，今年以來，消費需求和市場活力正在回暖，整個元宇宙行業正在迎來快速發展期，公司也得以獲得更多的機遇和市場空間，整個業務呈現出向好的狀態。