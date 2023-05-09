道瓊指數8日下跌55.69點，下跌幅度0.17％，收在33,618.69點。那斯達克上漲21.51點，上漲幅度0.18％，收在12,256.92點。S&P500上漲1.87 點，上漲幅度0.05％，收在4,138.12點。費城半導體指數上漲17點，漲幅0.6％，收3,024點。

群益投顧表示，美股收盤漲跌不一，美聯儲銀行業報告第一季度信貸標準收緊，商業和工業貸款需求減弱，銀行業收緊大中型企業貸款條件的比例從2022年第四季度的44.8％上升至46％。

在操作方面，外銷不行穩經濟，聚焦政策概念族群，包括儲能電網相關華城、高力、士電、亞力及東元等，而軍工航太還有晟田、jpp-KY維護族群的人氣。出口相關電子業頂多撐盤，盤勢仍由內需政策相關概念個股表現，520政策題材軍工與儲能兩大族群，繼續維持健康輪動。

第一金投顧分析，美4月非農就業新增人數報25.3萬、失業率3.4％雙雙優於預期，代表美國雖通膨受到控制，但經濟並未如預期開始進入衰退，美股有了往上挑戰前高的底氣。

Fed在五月升息一碼後，未來利率有望維持此水準，而最後一次升息，歷史統計未來三個月、六個月上漲機率是80％，且平均漲幅為8.77％、13.8％，下半年指數將震盪往上，震盪過程中各產業輪漲，低基期的蘋果概念股可趁6月開始布局。

基本面上，電子產業庫存去化進入第二季尾聲，開始有產業進入復甦、季增階段，比如顯卡、散熱、部分IC、NB 等，基本面逐漸利空出盡，下半年進入新的景氣循環，長線行情不看淡，績優股拉回伺機布局。