台鐵名片式車票不僅記錄旅客美好的回憶，更承載台灣鐵道文化的歷史軌跡。為慶祝6月9日鐵路節活動，台鐵推出名片式車票「永保安康」造型一卡通，明（10）日上午10點至19日上午10點開賣，台鐵夢工場網路商店獨家開放會員搶先預購。

台鐵名片式車票永保安康造型一卡通。(台鐵提供)

台鐵表示，本次推出的造型一卡通，除了名片式車票造型卡片外，還搭配「永保安康平安符」造型小吊飾。名片式車票「永保安康」造型一卡通每組250元，每人每次限購3組，於台鐵夢工場網路商店預售期間購買，還可用優惠價加購永保安康名片式車票套組、不鏽鋼吸管杯等。

若錯過預購，6月9日起台鐵夢工場相關銷售據點及2023第8屆鐵路便當節展場台鐵夢工場櫃位，也備有部分現貨，同樣是每組250元、每人每次限購3組。

台鐵夢工場網路商店預售期間是5月10日上午10點至5月19日上午10點，售完為止。名片式車票「永保安康」造型一卡通每組250元，每筆訂單限購3組，可以優惠價加購永保安康名片式車票套組、簡約不鏽鋼吸管杯（奶茶色）、圓弧袋（平溪深澳線）、托特袋（平溪深澳線）。加購商品可複選，每筆訂單每項加購品限購1個，售完為止。詳見台鐵夢工場網路商店https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip005/tip511/shop

實體通路銷售期間是6月9日10點起，售完為止；每組售價250元，每人每次限購3組，提供刷卡或付現。銷售據點包括台鐵夢工場的旗艦店（02）23830367、松山店（02）27474242、南港店（02）26511417、花蓮店（03）8333971、台東店（089）235705、鳳山店（07）2358765；以及台鐵便當販賣店的羅東店（039）558615、台北2號店（02）23619309、新竹店（04）22224683、台中店（04）22224683、高雄店（07）2851751。