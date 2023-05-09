數位身分證政策因資安爭議難以續推，相關廠商向政府求償5.26億，本周將展開第5次協調，若協調破局，總計逾10億費用恐由全民埋單。對此，行政院長陳建仁9日指出，待政府成立個資保護專責機構後，將於各部會研議更好的方案，讓個資保護及數位身分證實施有更周延的考量，而相關法律爭議也在處理中，沒有10億全民買單的問題。

陳建仁上午慰勉郵局同仁辦理全民共享普發現金臨櫃領現業務，媒體提問，數位身分證暫緩被質疑浪費人民公帑，還可能衍生10億全民買單，先前是否有評估過資安疑慮，推動卡關的原因為何。

對此，陳建仁說，數位身分證設立是為因應國家數位發展需求，由於境外資訊攻擊日益激烈，且國人對個資保護也相當重視，所以此案經過學者專家、立委及民間團體討論後，於2021年1月宣布展緩實施，政府將利用這段時間搜集各方意見。

陳建仁指出，當前憲法法庭已規定應成立個資保護專責機構，待該機構設立後，再於各部會研議更好的方案，讓個資保護及數位身分證的實施能有更周延的考量。至於中央銀行及相關委外單位間的法律爭議，實際上都已經由工程會加以處理當中，並沒有發生10億由全民買單的問題。