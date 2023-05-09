為了因應美國去年10月祭出的晶片出口禁令，北京政府2022年補助190家上市半導體公司超過121億元人民幣 (約新台幣543億元)，其中大陸最大晶圓代工廠商中芯國際是最大受益者。

根據南華早報報導，2022年獲得北京政府補貼的前10大半導體公司，共計獲得54.6億元人民幣（約新台幣245億元），中芯國際接受補貼金額高達19.5億元（約新台幣86.9億元）最多，總部位在廈門的LED製造商三安光電則獲10.3億元人民幣（約新台幣46.2億元）居次，陝西晶片封裝公司天水華天科技獲4.67億元人民幣（新台幣20.9億元）排名第3。

前10大獲補助其他公司則為聞泰科技、華燦光電、北方華創、楚江新材、寒武紀科技、三環集團以及龍芯科技，每家各獲1億至4億人民幣補助，除這10大企業外，其他企業每年也平均獲約20萬人民幣補貼。

在美中科技戰越演越烈之際，北京政府加強半導體自給自足政策使大陸半導體公司受惠，此外，一些非上市公司和在香港上市的公司也獲得大量財政支持，包括中國最大的記憶體晶片製造商長江存儲（YMTC）今年2月下旬獲得70億美元（約新台幣2200億元）新資金，華虹半導體也獲得67億美元（新台幣2050億元）國家補貼。

但值得警惕的是，大陸科技媒體平台鈦媒體數據顯示，大陸2022年申請註銷登記的半導體企業高達5746家，相較2021年3420家暴增68%，顯見大陸半導體產業情況更加嚴峻，企業倒閉退場短期內難止血。