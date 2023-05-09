德國財政部長林德納（Christian Lindner）原計畫本周訪華，週三（10日）在北京會見中國財政部長劉昆等人。據香港東網報導，德國財政部周一（8日）證實，中方上週末通知由於行程安排問題，需延後林德納與劉昆的會晤。外界則猜測與另一名德國部長稍早前訪問台灣有關。

德國財政部發言人卡爾維（Nadine Kalwey）在柏林的例行記者會上透露，林德納與劉昆週三的會晤取消後，中方臨時通知另一個日期選擇，二人將於稍後再舉行會晤。她提到，不可能因為協調方面出問題而推遲。這是林德納首次以財長身份出訪北京，計劃為下月的中德政府磋商做準備工作。

外界猜測，林德納行程生變，是因為同屬自由民主黨的德國教育部長史塔克-瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）今年3月訪台。歐洲議會對華關係代表團團長彼蒂科菲爾批評，中方此決定是「侮辱」，建議其所屬綠黨及自由民主黨各派一名部長訪台作為回應。