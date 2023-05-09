【全程字幕】表態反台獨、一國兩制！遭綠營酸迴避九二共識 侯友宜：不接受意識形態分裂國家 @ChinaTimes ​

新北市長侯友宜昨在議會總質詢備詢表態「反台獨」、「反一國兩制」，他今受訪重申，恪遵中華民國憲法，中華民國憲法國家就叫中華民國，我們有國旗、國號跟國防，更是一個法治國家，他最不能接受的是用意識形態分裂國家團結的人，一定要團結在中華民國國旗國號下，大家同心齊力，愛中華民國也愛台灣這塊土地所有的人，共同向前走，不分你我黨派族群。

針對民進黨質疑侯刻意迴避九二共識，未清楚說明兩岸主張，侯強調，中華民國是一個民主自由與法治國家，法有明文，我們要勇敢說出來，我們的國家叫中華民國，我們是在這塊土地台澎金馬共同生活的人，不應分你我、族群、黨派，不需用意識形態產生對立衝突，需要用大家團結，尤其台灣此時此刻更需要每一個人共同守護中華民國台灣，讓區域和平穩定才是我們最大心願。

媒體追問昨接受民進黨團質詢是否有被激怒？侯回應，沒有被激怒，他只是堅定清楚說明自己信念，我們的國家叫中華民國，我們是一個民主自由法治的國家，他一輩子守護的是中華民國，願意為中華民國義無反顧犧牲奉獻，這是他一輩子不變的初心。