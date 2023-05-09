威爾斯親王夫婦的小兒子路易雖然調皮，但也備受寵愛。當一家人8日為了慶祝英王查爾斯加冕，捲起袖子，響應由超過1500個慈善團體發起的志工活動「大方送暖」（The Big Help Out）時，凱特連連溫柔呼喚他的小名，以示嘉許。

據《每日郵報》（Daily Mail）8日報導，5歲的路易當天首度和家人一起公開執行王室任務，幫忙翻新英格蘭東南史勞區（Slough）的一幢建築。當他全力以赴，設法完成手頭艱鉅的任務時，41歲的媽媽凱特當場稱讚他是「乖寶貝」（poppet）。

而在其他地方，她則充滿關愛地叫他「路寶」（Lou bug）。凱特夫婦為了讓家裡的3個寶貝慢慢習慣王室任務，盡量避免引發騷動，決定事先不公開，直接帶他們到會場。同時他們堅持，孩子要適當幫忙，而喬治、夏綠蒂和路易都確實做到了。

一到場，夏綠蒂和路易就幫忙粉刷花架，而喬治則和父親一起拿電鑽鑽洞。顯然喬治樂此不疲，而凱特則帶著夏綠蒂和路易忙別的去了。

凱特3寶「大方送暖」（The Big Help Out）齊幫忙

路易拿到裝砂石的手推車，就忙著鏟起砂土來。雖然對他來說，裝了砂土的推車重了些，但他仍選擇不要別人幫忙，當他推車前進時，凱特在一旁頻頻鼓勵他：「做得好，路……做得好，路寶！」

當母子倆在手印樹上加入自己的手印時，凱特親暱地叫他「嘿，乖寶」，接著鼓勵路易先幫她的手掌上黃漆，然後在牆上幫她印上手印，同時嘴裡還不停地說，「各就各位、預備，印下去，好棒！」不過，這顯然還不夠，後來他趁媽媽去洗手時，又加碼在牆上印了一些手印。