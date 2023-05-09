大陸《文匯報》9日報導，大陸湖南一列南下火車上，4日晚發生疑因吸菸問題引發的凶殺案，35歲有傷人、毒品前科男子，當眾持違禁長刀將被害男子砍殺十多刀，鐵路警察及救護人員姍姍來遲、醫護箱上鎖、卻沒有鑰匙，被害人當場死亡，命案現場在凶嫌中途站警方登車逮捕後，沒有封鎖，繼續行駛到終點站，全案細節經目睹凶案的死者表姊及目擊者網路發文，媒體調查採訪才曝光，社會一片譁然。

報導稱，「近日火車上一男子被持刀殺害」事件引發關注。一名女子指出，5月4日晚，她表弟和姑姑乘坐K435次列車從株洲到耒陽，一名乘客從衡山站上車後，持刀將表弟殺害。廣州鐵路公安局衡陽公安處宣傳教育室8日向媒體回應稱，嫌犯已被刑拘，案件正在調查中，廣鐵集團及相關部門正與家屬進行善後處理。

大陸「潮新聞」8日聯繫到受害人表姊，她表示，表弟與持刀嫌疑人不認識。

他說：「姑姑和表弟去湖南株洲辦事，結束後於5月4日晚從株洲返回耒陽時，乘坐了K435列車。」

根據公開資料顯示，K435次列車是空調快速旅客列車，首發站為湖北武昌，終點站為廣東惠州，由中國鐵路廣州局集團有限公司經營。這趟列車於4日20時43分從株洲開車，經過衡山、衡陽兩站，23時12分到達受害人的終點站耒陽，大約兩個半小時。

「凶手應該是在衡山站上車的，上了車的十幾分鐘後，便對我弟弟下了殺手，然後他想要逃，還去掰火車門沒成功，又折回來追另外的乘客。」受害人表姊說，當他看到弟弟流著血，還沒有死時，又上來補了幾刀。「當時，弟弟還把刀搶了下來。如果不搶的話，後果不堪設想，更何況他媽媽還在那裡。」

面對弟弟的意外離世，家屬悲痛不已，在社交媒體發出兩點質疑：凶手是為何能將刀具帶上列車；列車員搶救過程中怎能忘帶急救箱鑰匙，貽誤搶救時機。

潮新聞報導，「表姊」說，事情發生後，列車急救人員過了二十多分鐘才來救援，然後又折回去拿急救箱的鑰匙，前後大概耽誤了半個小時左右。「怎麼會忘記帶急救箱的鑰匙，急救箱又為什麼上鎖呢？「

另據「紫牛新聞」依受害者表哥社交媒體發聲稱，凶手與其弟弟並不相識，弟弟死前最後一刻曾奪下凶手18公分的長刀不讓其再行凶。

一名事發時在附近的目擊者王先生（化名）提供數段不便公開的現場視訊表示，雙方疑因吸菸問題產生矛盾爭吵後，凶手持刀刺向受害者近10刀，致其當場死亡。

王先生稱，事發時列車正從衡山站駛往衡陽，他當時坐在列車4號車廂10號位置，離車廂交匯處的行凶現場僅一兩米距離。「我當時是背對著事發位置，在座位上打盹，然後突然聽到有人哭和說殺人了，一抬頭車廂裡的人都往另一個方向跑，我就跟著跑到了行凶現場的對面車廂連接處。」王先生回憶，當他起身逃跑時，他看到被捅的男子已經倒地不起，凶手仍手拿著刀，男子的母親在一旁大聲哭泣。

「當時有一個穿黃衣服的男的，先是沖凶手說『住手！不然我要報警了』，然後凶手就拿著刀惡狠狠的開始追黃衣服。追到後，黃衣服的說『我怕你了』，凶手就說怕了就饒他一命，又回到殺男子的位置，對倒地的男子又補了4刀。」王先生表示，後補的4刀他全程看到，其中一刀刺向了男子頸部，凶手手持的是一把長且鋒利的刀，「當時他追黃衣服的時候刀從我眼前閃過，完全不像是普通的水果刀。」

王先生回憶，凶手在殘忍殺害男子後未再次行凶，除了一次追逐聲稱要報警的乘客外，其他時間都在被害男子身邊站著。「被害的那個人的媽媽就在他身邊，一邊哭一邊給孩子擦血，但肯定是救不活了，到後來血都流乾了。」王先生介紹說，事發後乘客們在沒有工具情況下也不敢擅自上前制止凶手，直到車上員警持盾牌和防暴叉趕到制服凶手。

「當時員警對凶手大喊『放下武器』，凶手就把刀丟下了，然後員警上前將他制伏。」王先生表示，凶手被制伏服時並沒有出現激烈反抗，「如果他誰都不放過的話，當時車廂裡一百來人肯定死傷慘重。」王先生稱，列車到衡陽站後，有更多員警上車將凶手帶走，120急救人員也上車將男子抬至月台上使用了AED等設備搶救，但他聽到有人說早已沒有了呼吸和心跳。

事後，王先生等乘客陸續回到了座位，列車恢復正常行駛。「現場血跡什麼都沒有處理被保護起來，凌晨三四點車到廣東時，又上來了一大批公安對現場進行了勘查。」王先生表示，後來一名事發前在凶手附近抽菸的乘客告訴他，凶案的起因可能是被害男子當時不讓凶手在那抽菸，兩個人吵起來凶手才掏出的刀。

「車廂連接處都是買到站票的人在那邊，當時有6個人在那個地方，其中還有2個女孩應該是看到了完整行凶過程哭得不行，後來在衡陽下了車，應該是被公安叫去作證了。」王先生說。

據媒體此前報導，廣州鐵路局公安局衡陽公安處相關工作人員曾在接受採訪時表示，網傳5月4日晚K435次列車一男子被人持刀殺害一事屬實，且凶手有案底。上述工作人員稱，嫌疑人35歲，2014年和2017年曾兩次持刀傷人，2010年和2011年曾兩次被強制戒毒。

而針對網友關注的刀具如何帶上火車問題，廣鐵集團12306工作人員在接受媒體採訪時表示，鐵路旅客禁止攜帶銳器，若攜帶日用刀具則「刀刃長度不得超過60毫米」，若超出規定長度不能攜帶或辦理托運。該工作人員表示，列車上暫時沒有配備醫務人員的要求，但要求配備藥箱，而藥箱是否配備鑰匙以及有何種藥品，要視具體列車情況。

潮新聞報導，《現行鐵路行業標準目錄（運輸服務標準）》（截至2022年7月31日）中包含了《鐵路紅十字藥箱配備標準及使用原則》。其中提到，在旅客列車上遇到旅客患病時，通過列車廣播向旅客中的醫務工作者求助。列車紅十字救護員立即攜帶藥箱到達現場，並對傷病員及時實施初步救護。對於藥箱是否應該配備鑰匙，《原則》沒有明確規定。