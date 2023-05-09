國民黨台北市立委第6選區（大安區）初選競爭激烈，台北市議員鍾沛君、前議員羅智強及前國安會副祕書長楊永明角逐。但鍾沛君日前爆料地方流傳她要退選，鍾女的競爭對手羅智強9日上午到台北地檢署告發《選罷法》「意圖使人不當選」罪。

羅智強說，鍾沛君被造謠傷害，他對造謠者感到非常不齒，也建議她過司法機關來還原真相、捍衛名譽，也因為沛君有自己的策略考量，予以尊重，這已經不只是她個人的名譽跟權利的受害，事實上，因為包括另外兩位初選參選者，也背負了選區懷疑，所以對他來說，也是受害者，也希望能夠得到一個真相。

羅智強說，更重要的是，有超越個人名譽與權利的大是大非原則必須捍衛，那就是大安區的選舉公平性及司法尊嚴，這部分要選立委的人不能和稀泥，應該要有大是大非的堅持，所以向司法機關告發，希望檢察機關能釐清造謠事件的真相。鍾手上也有掌握證據，也已經把證據交給台北市黨部，既然有證據，就請檢察機關一併調查處理，希望真相能夠水落石出

鍾沛君指5月5日她和團隊拜票時，有民眾轉述對手陣營稱她「好像要退選」或「不會去登記」，不管是對手團隊、對手本人或有人假冒，都應該要查得清楚。已向市黨部申訴要求調查，也獲得主委黃呂錦茹承諾，會持續偵蒐，鞏固事證，籲請大家盡量提供證據資訊，蒐證齊全後一定會告。對此，國民黨台北市黨部回應，已掌握相關資料，詳查確認中。