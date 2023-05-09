總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中因洗錢罪判刑1年，後天將報到入監服刑。陳致中今（9）日在臉書透露，1986年爸爸「被關黑牢」，家中吃飯竟少算爸爸一個；他感嘆，踏上政治不歸路，更憂心時隔37年歷史重演，「希望小朋友不會少算一個人」。

陳致中連日來心情百感交集，鮮少公開露面的他，透過臉書抒發心情。他日前提到，今年母親節無法陪媽媽一起度過，「但我的心與她相連在一起」，非但沒有變遠，反而更加靠近，最放心不下的是媽媽孱弱的病體，祈禱上蒼保佑。

陳致中今早更有感而發指出，1986年爸爸因蓬萊島案關8個月，「可能他太常不在家，讀小學的姐姐跟我隔了一陣才察覺，他被抓去黑牢了」。他回家後大家要出去吃飯，算人數竟少算爸爸一個。

陳致中感嘆說，作為政治人物，總是對家人無比虧欠！「致中踏上政治不歸路，感受更深，時隔37年歷史重演，希望小朋友不會少算一個人」。