國民黨籍原住民市議員賴文德擔任高雄市桃源區公所主祕期間，涉嫌向承包工程廠商索賄，貪得無厭的他拿了10萬元後還想再拿6萬元，遭包商檢舉踢爆。一審遭判7年8月，二審高雄高分院9日宣判，賴維持原審刑度，可上訴。

2016年11月16日，桃源區公所公開招標「105年桃源區溫泉設施地質鑽探及納骨牆興建規劃作業技術服務採購案」，當時賴男擔任桃源區公所主任祕書，有代理區長決行事項，並對工程案件具有督辦公所發包工程及核銷請款、核決的權限，廠商林姓男子以332萬元得標後，賴男涉嫌向他索賄。

林男為求工程順利進行，交付10萬元賄款給賴男，但賴男仍不滿足，要求林男再給他6萬元。林男執行該標案並不順利，於是拒絕付款且避不見面，賴男還故意用他人電話打給林男，催討賄款。林男不耐一再遭催款，直接向政風單位檢舉。

賴男應訊時始終否認犯行，指催討的款項是祭典「烤全豬」的費用。但法官傳喚相關證人，發現祭典訂烤肉的人就是賴男本人，若是催討合法的代墊款，不用透過他人，大可直接提供帳戶讓林男匯款即可。

一審依違反貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判賴男7年8月。賴男不服上訴高雄高分院要求改判無罪，合議庭認為賴男刑度剛好，維持原審判決，仍可上訴。