南韓知名實況主「企鵝妹」Jinny（柳允進）近日直播徒步環台，親民的她，對粉絲合照、親民要求都來者不拒，她環島第11天經過新北市三峽老街，一名男粉絲上前求簽名，等她簽完名後，男粉絲立刻拿出3000元，企鵝妹嚇得直說「沒關係、沒關係」，但男子堅持要給，她最後又驚又喜地收下，狂向對方道謝。

企鵝妹環島第11天經過三峽老街，一名男粉絲準備簽名本、筆等簽名，企鵝妹看到就說「sure」(當然)答應，沒想到簽完名後，男粉絲從簽名本下拿出3張千元大鈔，企鵝妹嚇得直說「沒關係、沒關係」，但粉絲仍堅持把錢遞給她，讓企鵝妹忍不住問「真的嗎？Thank you，謝謝」，還驚訝狂飆各國感謝詞「感謝，謝謝你」。

企鵝妹幫男粉絲簽名。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

男粉絲從簽名本下拿出3千。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

企鵝妹接著把鏡頭轉向自己，又驚又喜的她，睜大眼睛、面露驚訝表情，同時，還有粉絲遞上金牛角和豆花，讓企鵝妹開心不已，不停向對方道謝，網友見狀狂刷：「7777777777」、「不用買就吃不完了」、「要爆了」。