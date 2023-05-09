拜登說：「我知道你們之中有許多人對美國的航空公司提供的服務感到沮喪，這就是為什麼我們的首要任務是為美國的航空旅客提供更好的待遇。」

他還說：「除了拿回你付出的機票錢，你應該得到全額補償，你的時間很寶貴，（班機延遲或取消）對你生活造成的影響也很重要。」

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。(圖/路透社)

路透社和美聯社報導，拜登政府採取一連串類似行動，要求航空公司加強保障國內航班及往返美國的國際航班乘客的權益，拜登上述宣言是最新舉措。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天也說：「夏季旅行將為（航空）系統帶來巨大壓力。航空公司必須承擔起為乘客提供更好服務的基本責任。」

美國運輸部並未具體說明將要求航空公司在班機嚴重誤點時，須向乘客支付多少現金做為補償，但去年曾詢問航空公司是否同意為自身造成3小時以上的延誤支付至少100美元。

拜登表示，相關計畫將於今年底前提出，但敲定最終版本恐須耗費數年時間。有些業者私下質疑美國運輸部是否具有能夠強制要求航空公司為班機延誤進行賠償的法定權力。

當局2021年7月提出要求航空公司就行李延誤或Wi-Fi等機上服務無法使用向消費者退費的提案，迄今尚未有結果。

運輸部計劃制定的新規是，若因航空公司方面的問題而導致班機延誤或取消，將要求航空公司承擔衍生費用，包含住宿和膳食等。大多數航空公司去年8月自願承諾提供住宿或膳食，但拒絕為班機延誤提供現金補償。

拜登政府反對航空公司收取「家庭選位費」（family seating fees），並針對10家未退款的業者進行調查。此外，西南航空（Southwest Airlines）去年底在假期間取消超過1萬6000個航班，美國政府敦促西南航空採取更多行動，並提出其他新的消費者保護措施。

運輸部表示，截至目前，沒有任何一家美國的航空公司同意為延遲或取消班機向消費者支付補償金。

當前法律並未要求航空公司必須就航班延誤或取消而賠償美國乘客，但歐盟和其他一些國家要求航空公司為最嚴重的班機誤點賠償乘客最多600歐元（約新台幣2萬242元）。