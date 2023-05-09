Selina（任家萱）2022年認愛圈外小7歲男友「小徐」後，於今年三月宣布懷孕消息，日前也舉辦「小腰果」的性別揭曉派對，開心公布肚中孩子是男寶寶，而她經常在Podcast節目中分享懷孕後的生活與男友間的相處，日前她透露，自己最近問男友：「你愛腰果嗎？」而他的反應讓Selina當場嚇壞。

Selina近日在Podcast節目《迎任而解》中透露，自己問男友：「你愛腰果嗎？」，男友竟沒有馬上回答遲疑的反應，讓她錯愕直呼「你該不會不愛他吧？！」男友才解釋「我沒有…」但之後又是一陣沉默Selina又問了一句：「但是也沒有愛嗎？」男友似乎才發現自己這種反應不太對才說：「我愛腰果的媽！」對此，Selina認為，可能是男友目前與腰果還沒有太大的連結「畢竟腰果是在我肚子裡」因此可以理解，但也忍不住虧說：「那一秒鐘我還是有被驚到，那一秒鐘那麼誠實，沒有顧慮到媽媽的感受，我沒有要他那麼誠實，爸爸也太冷漠了吧」。

此外，她在節目上透露與男友小徐相識的契機，她表示，與男友第一次見面是在某一年妹妹任容萱的生日趴裡，當時舉辦在夜店，由於男方是妹妹男友的朋友，透過他的介紹後而認識，最後對彼此瞭解才逐漸發展成了情侶。

事實上，Selina曾表示，因為自己懷孕後體質改變，情緒也變得很躁，只要有一點不順眼就會發火，男友也很心疼她，所以不讓她做任何家事，不過因懷孕嗅覺變得敏感的她，每當男友吃完重口味的食物想靠到身邊時，她就會嫌棄對方臭，讓男友很是挫敗，後來Selina才驚覺自己忽略了最親密的枕邊人，於是隔天一早立刻對男友撒嬌，才解開彼此的心結。