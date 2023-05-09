民進黨主席兼總統候選人賴清德日前在IG表示，自己跑行程時偶而會買珍珠奶茶手搖飲喝，並強調要喝全糖「才夠味」，接著又補充，糖尿病的原因是由於胰島素分泌不足，並不是糖吃多或過甜引起。對此，台北市議員李彥秀怒轟，「不是諾貝爾級發現就是該檢查身體了」。

李彥秀今（9）日在臉書提到，賴清德稱「全糖飲料的確不夠健康，但不是造成糖尿病主因，如果身體健康想吃全糖當然沒問題，如果有點年紀、有慢性病，就不建議這樣吃。」且身為醫生的他認為，糖尿病的原因是由於胰島素分泌不足，並不是糖吃多或過甜引起。

對於賴清德的說法，李彥秀怒轟，原本是否嗜甜為個人行為，但以賴清德的身分，加上他又自詡為「醫生發言」，就必須嚴肅而謹慎地看待。

李彥秀拿出國民健康署官方網站的資訊「攝取過多糖的壞處」，內容顯示糖攝取過多，除了容易蛀牙外，還會誘發胰島素抗性，增加肥胖、代謝症候群機會，並使血壓、血糖、血脂升高，增加心血管疾病風險，加速身體老化，並被懷疑可能也會增加癌症風險。

李彥秀接著表示，據國民健康署官方網站的資訊，國人糖攝取量上限，1杯700毫升的「全糖」珍珠奶茶，含糖量近62公克，1天1杯就超過每日糖攝取上限。

李彥秀痛批，賴清德作為醫師、副總統、執政黨主席，避重就輕公開傳遞錯誤醫療資訊，做了最壞的示範，不僅罔顧個人健康，更影響公共衛生與利益，讓全民見識到什麼叫做「硬凹」，什麼叫做「半桶水」，什麼叫做「政治凌駕專業」。

對於賴清德的「全糖說」，李彥秀認為，只有兩種可能，其一，賴清德對糖健康風險的獨到認識，已是「諾貝爾獎」等級；另一種可能，賴清德別再鴕鳥心態，該由「執業醫師」檢視自身健康狀況了