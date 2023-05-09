新竹市議會新聯線政團9日痛批永恆之丘納塔骨會進水是繼新竹棒球場等工程瑕疵後，再次原形畢露，將向監察院檢舉，要求針對前正副市長等相關人員調查。（陳育賢攝）

號稱最美納骨塔的新竹市「永恆之丘納骨塔」遭爆有嚴重進水與積水問題，新竹市議會新聯線政團9日痛批此是繼新竹棒球場等工程瑕疵後，再次原形畢露，彰顯前市長浪擲預算，卻頻頻蓋出「金玉其外，敗絮其中」的公共工程，新聯線多位議員將向監察院檢舉，要求針對前正副市長等相關人員調查。

民眾黨市議員李國璋指出，原定去年7月完工的大坪頂永恆之丘納骨塔在前市長林智堅拍完美照貼文後，隨即因天井設計導致雨後內部嚴重積水，緊急追加超過1700萬的預備金變更設計工程，沒想到效果不彰，遇雨仍然會進水、積水。

他痛批，這樣的工程設計，前市長林智堅前市長、前副市長沈慧虹、前民政處長張力可等「智慧力連線」難道不該出面道歉負責任嗎？

副議長余邦彥則批評，在傳統文化習俗中，先人的塔位即便是環境潮溼都是會不利後代運勢的，更何況是下雨就嚴重積水的納骨塔，要叫市民如何安心讓先人們在此安息？簡直是對先人的二度傷害。

民眾黨議員宋品瑩表示，前市府大肆於社群媒體及新聞稿中宣揚永恆之丘獲得「行政院公共工程金質獎」，稱這是新竹市公共建設最高榮譽肯定，現在發生連兩次下雨即積水的慘狀，讓人不禁質疑此獎公信力何在？中央評估的標準為何？

無黨籍議員鄭慶欽說，人民公帑一分一毫都應謹慎評估花用，「防水排水」應是工程品質最基本要求，只顧著符合城市美學卻罔顧實用性，著實是本末倒置。

陳啟源也抨擊，永恆之丘工程是全體市民最關心的工程之一，因為先人要入塔才能為安，永恆之丘耗時2年才完工，但才幾場大雨就讓全新的納骨塔積水，中國人一向都非常相信風水學，結果前市府花了5億這麼多錢，蓋出來的工程卻是華而不實，無法堪用。

他說，不管是前朝或是現任執政者，民意代表都會嚴格監督，希望高政府盡快把永恆之丘的問題解決，相關的責任也要追究，到底是當初只為追求美學而產生的設計瑕疵而忽略其實用性，還是有人員疏失的問題，都要深入調查與釐清。

此外，民進黨議員日前稱永恆之丘遲遲未開放民眾選位，指責高虹安市府行政失靈、唬弄民眾，現如今揭開問題竟是出在前朝自家人身上，從棒球場到永恆之丘，民進黨議員不斷護航要求盡速啟用，卻對種種缺失視而不見，但「問題不會因為蒙上眼睛就消失」。新聯線黨團呼籲民進黨議員迷途知返，回到監督的正途上，而非不斷護航掩飾。

陳啟源也補充，身為民意代表，應是找出真正的問題癥結點，而非刻意搬弄是非，製造民意與行政面對立衝突。

而無黨籍議員孫鍚洲與林慈愛更呼籲，除了前市長，當時負責於書面設計圖審查公文中核章的前副市長、前民政處長也應出來講清楚、說明白，給市民交代。

另，前市府當時同意該設計，導致市府必須額外編列預算來進行改善，根本是浪費民眾納稅錢，必須追究當時核定設計圖說的相關人員的疏失，新聯線政團議員將赴監察院檢舉要求針對前市長等人員涉及的行政疏失進行調查。