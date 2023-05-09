安全研究人員已經確認微星產品和英特爾Boot Guard的私鑰外洩。最近駭客公布了微星的私鑰，可能讓惡意者得以進行程式碼簽章，好讓他們置入的軟體偽裝成微星所提供的官方韌體。

英特爾的Boot Guard是電腦首次啟動時的重要安全檢查，其私鑰外洩可能讓駭客得以繞過這道防線。

韌體供應鏈資安公司Binarly在推特上表示，私鑰外洩影響英特爾、聯想、Supermicro等多家公司數十種產品，該資安平台將找出韌體遭入侵的具體案例供用戶參考留意。

上個月微星爆發重大駭客攻擊事件，雖然該公司未證實是遭到勒索軟體入侵，但惡名昭彰的勒索軟體組織Money Message很可能是這起攻擊事件的幕後黑手。

Money Message聲稱從微星內部網路竊取約1.5TB的數據，其中包括簽章私鑰、來源碼和私人通訊內容。微星最終拒絕支付400萬美元贖金，之後Money Message似乎也兌現了其威脅，發布所竊取的微星數據。