新北市民進黨團今日總質詢，綠營議員陳乃瑜今質詢，以選擇題要求新北市長侯友宜回答兩岸、國際關係和訪星目的，其中她問及侯「訪問新加坡是避搓圓仔湯風頭，或向中國大陸傳遞政治訊息」，並質疑其是否有跟大陸大使見面。對此，侯友宜罕見動怒稱「我最不能接受，用謊言汙衊別人，成就自己」。

陳乃瑜今質詢時稱，侯昨日被質詢時3分鐘重複5次為新北市做事，重複跳針就是在兩到三歲程度的語言發展階段，她也詢問侯，怎樣的行為是間諜，並列舉採訪、聊天、聚餐等行為是否算間諜。對此，侯友宜表示這些是申論題，不是選擇題，「現在是在中華民國，一切按中華民國法治來做，有法治按法治來。」

另外，陳也問及，台灣應該與美國同盟國家或中俄侵略性國家結盟，侯友宜說，中華民國是堅守民主、自由，對於用平等尊嚴對待中華民國民主自由的國家，都可視為盟邦，且盟邦愈多愈好，陳後續也追問「市長你有信念嗎？」侯則回應，「我捍衛中華民國自由」。

對於侯先前訪問新加坡，陳乃瑜也詢問，「中國的同盟，除俄羅斯外，還包括下列哪個國家」，是美國或新加坡。侯友宜表示，新加坡除了跟中國有利益關係外，在軍事基地上也跟美國有合作，尤其在經貿跟全世界交朋友，非常有信心的國家。

新北市民進黨團今總質詢，議員陳乃瑜問新北市長侯友宜訪問新加坡是否有跟中國大使見面？對此，侯友宜罕見動怒稱「我最不能接受，用謊言汙衊別人，成就自己」。（蔡雯如攝）

陳追問，「訪問星國，是避搓圓仔湯風頭，或是向中國傳遞政治訊息？」侯友宜聽聞後面露不悅，他強調，「我最不能接受，用謊言汙衊別人，成就自己」，他去星國是扮演新北市長角色，推動綠色經融。面對陳質疑其與中國大陸駐新加坡大使見面，侯則回應「不要汙衊我，請不要亂說話」。

侯友宜新加坡民進黨陳乃瑜