彰化縣秀水鄉一處移工宿舍5／7發生鬥毆事件，6名越南籍移工與2名泰國籍移工大亂鬥，造成2人受傷。警方查出，事件起因1名越南籍移工即將返回其老家，找來同鄉在宿舍飲酒同歡，因太過喧鬧，引發同宿舍的泰國移工不滿，雙方語言不通，引發衝突，全案依傷害罪嫌偵辦中。

經查，范姓移工因近日休假，要返回越南老家，邀集其同鄉黎姓友人等人到宿舍喝酒慶祝；同時間該宿舍另一區的泰國籍亞姓移工也與同鄉聚會，並因聽到范男等人不斷大聲喧鬧，因此找上范男溝通，結果雙方因語言不通，溝通演變成理論、衝突，進而大打出手。

鹿港警分局秀安派出所所長林哲旭指出， 5／7晚間7點多接獲報案，有多名移工打架，分局立即派遣線上警力到場，現場是一處外勞宿舍，發現有2名泰籍移工受傷，打人的移工已離開現場，遂先將2名傷者送醫，隨後再展開調查。

經查，雙方鬥毆者共有8人，越南籍移工有6人，泰籍移工有2人，現場圍觀的有3人，本案是因越南籍移工一方邀集到宿舍聚會，泰籍移工在宿舍另一區聚會，期間因越南籍移工一方太吵雜，引發泰籍不滿，雙方理論下，又因語言不通，爆發更激烈衝突。

已釐清涉案6名越南籍移身分，並將其中3人帶回偵訊，另3人則為逃逸移工，仍在追查中。雙方鬥毆中，其中1名越南籍移工拿水果刀揮舞，刺傷2名泰籍移工，2人身上都有多處刺傷，其中1人有穿刺傷，幸經送醫縫合，都無生命危險。