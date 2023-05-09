「雄獅旅行社」涉詐領勞動部補助，近日遭檢警查緝，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署表示，2020年專案清查時發現雄獅公司涉以提供不實資料向北分署申領訓練費用情事，2021年經北分署政風室主動移送檢調機關偵查，且於同年4月全數追回99萬餘元補助款。

「企業人力資源提升計畫」為協助事業單位辦理在職員工進修訓練，擴展訓練效益，持續提升人力素質，累積國家人力資本，提升競爭力，發展署提供事業單位辦理訓練課程部分訓練費用補助，以協助事業單位辦理員工訓練，有效投資人力資本。

勞動力發展署北分署表示，雄獅旅遊2019年申請「企業人力資源提升計畫」訓練補助，北分署於2020年專案清查時發現雄獅旅遊有重大違失情節，非單純文書作業之疏失，恐涉違造文書及詐欺取財等犯罪事實，故於2021年4月6日主動移送檢調偵辦，並於同年4月28日全數追回訓練補助費。

勞動力發展署北分署謝宜容分署長表示，「企業人力資源提升計畫」是勞動部重要的訓練措施之一，再次呼籲企業應秉持誠信確實辦訓。針對本案，北分署後續將持續且配合檢調單位調查，對於不法業者毋枉毋縱，此外，針對補助企業辦理的訓練計畫，將依計畫規定持續加強查核。