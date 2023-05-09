月球上也有玻璃！中國科學院物理研究所7日表示，通過對嫦娥五號月壤樣品開展系統的物質科學研究，科研人員發現了多種類型、不同起源的月球玻璃物質。更重要的是，還在嫦娥五號月壤中首次發現天然玻璃纖維。相關研究成果線上發表於《國家科學評論》。

根據大陸《科技日報》引述中科院物理所副研究員沈來權說，這些天然的玻璃纖維證明，月壤具有良好的玻璃形成能力和優異的加工成型特性，肯定了在月球表面就地取材利用月壤加工生產玻璃建材的可行性，將為未來月球基地建設提供重要支撐。

玻璃不僅是重要的人造材料，而且是自然界中普遍存在的天然物質。中科院物理所研究員白海洋表示，許多月球上的玻璃可以穩定地存在億萬年，且是探索月球奧秘的重要材料，不僅保存了古老的月球物質，還記錄著其形成時的環境資訊，「嫦娥五號月壤樣品為揭示月球起源與演化、認識月球表面和空間環境、促進月球資源原位利用等提供了絕佳機遇，也為地外玻璃物質研究提供了寶貴樣本。」

此次，研究人員綜合分析嫦娥五號月壤樣品中玻璃物質的形態、成分、微觀結構和形成機制。發現月球表面存在著固、液、氣多種轉變路徑的玻璃起源。其中月球表面頻繁遭受的隕石及微隕石撞擊導致的礦物熔化和快速冷卻，產生了各種形態的玻璃物質，包括球狀、橢球狀、啞鈴狀等旋轉形狀的玻璃珠，氣孔構造的膠結質，流體形態的濺射物等。

中科院物理所博士趙睿說明，這些撞擊起源的玻璃物質記錄了月球表面從數千公尺到奈米的多尺度撞擊事件。由於相關凝固玻璃的形態取決於撞擊溫度主導的玻璃形成液體的黏度，由此可反推出隕石的撞擊強度，對理解月壤的形成與演化具有重要意義。