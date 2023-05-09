參選板橋立委的國民黨新北市議員葉元之，日前在直播節目被問到：「核電廠蓋在板橋好嗎？」葉回答「OK」，昨在議場也成為綠營質詢新北市長侯友宜焦點。葉元之今控訴民進黨總統參選人賴清德縱容英系立委羅致政操控網軍，對他做不實指控，強調「並無主張板橋蓋核電廠，板橋根本沒有地方蓋核電廠，這是假議題。」

葉元之指出，他上周參加一個網路直播節目，討論到核電的問題，正在批評民進黨的能源政策失當，結果一旁綠營名嘴問不然：「核電場蓋板橋」，他回答「OK啊，這都可以討論，不要一直情緒勒索」。

葉元之表示，板橋根本沒有地方蓋核電廠，這是假議題，有看影片的人都知道，他不是主張要在板橋蓋核電廠，他當下的反應，只是不屑民進黨每次只會用「核廢料放你家」這種情緒化句子，而不願理性討論能源議題。

事後，葉元之發現對手羅致政陣營，大量斷章取義的散布「葉元之說核電廠可以蓋在板橋」訊息，還有側翼粉專據此做梗圖，導致很多里長跟長輩問他說「元之你主張在板橋蓋核電廠？」

葉元之質疑賴清德4年前懇求蔡英文停止用網軍攻擊自己，現在卻默許羅操控網軍，難道想跟蔡英文一樣，變四軍統帥（陸海空加網軍），「變成自己討厭的那種大人」，太過虛偽。

葉元之批羅致政，「學者從政，表面斯文」，沒想到會用這麼骯髒的手段打選戰，簡直表裡不一，斯文敗類，噁心至極。離投票還有8個月，羅致政就開始打負面選戰，開啟板橋立委負面選戰的先端，令人看不起。

民進黨新北市議員山田摩衣反嗆葉元之，敢說不敢做、敢說不敢當，應該向板橋市民道歉，板橋市民不需要承擔葉的失言，「拒絕核電廠蓋到板橋。」