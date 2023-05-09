美國自由亞洲電台（RFA）8日報導，由於中國干預成了加拿大的隱患，基於保障國家安全和智慧財產權，多所加拿大頂尖大學陸續宣布，終止與中國電信巨賈華為的研究合作。

應美國政府要求，加拿大當局以涉嫌違反伊朗制裁措施，逮捕華為財務長孟晚舟之前，報導說，若干加拿大專家曾示警，需留意華為在加拿大的大規模投資，恐將成為收割加拿大研發技術的大贏家。

儘管孟晚舟是在2018年年底被逮捕，但加拿大政府直到去年5月才宣布禁止華為參與5G的布局，而且當時並未明令禁止大學與華為繼續合作。

不過加拿大知名的滑鐵盧大學（University of Waterloo）上週率先宣布終止與華為所有的研究合作夥伴關係，並說「通過各種法律機制、退出條款和各種程序完全擺脫與華為的關係」。

隨後加拿大其他頂尖學府，包括麥基爾大學（McGill University）、（University of Toronto）、蒙特婁大學（University of Montreal）也相繼跟進。

加拿大工業部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）對大學採取行動表示欣慰，並發推文說：「研究安全是所有相關合作夥伴的責任。」

由於美國高度警覺科研外洩，因此華為於10多年前把矛頭對準加拿大，除了每年核撥大筆資金給各研究型大學，另於加拿大設立8個私人研究機構。

曾任職政府部門並曾積極協助中國與加拿大科技合作的渥太華大學（University of Ottawa）教授瑪奎格－強斯敦（Margaret McCuaig-Johnston）讚揚滑鐵盧大學決定與華為分道揚鑣。

她說，過去大學總是擔憂失去華為就失去資金支持，但環顧當前的國際局勢，一切有了新契機，看似失去，其實不然。

瑪奎格－強斯敦指出：「我們在人工智慧、量子計算機、航天科技等都位居世界領先地位，因此結束與華為的合作，並不影響我們的研發能力，資金缺口會由聯邦政府和其他企業補上。」

多倫多大學蒙克全球事務與公共政策學院（Munk School of Global Affairs & Public Policy）資深研究員帕森斯（Christopher Parsons）說，美國很早就開始保護敏感科研不與中國分享，加國也當如此。

今年2月，加拿大政府宣佈，凡是牽扯外國政府並且對國家安全構成風險的機構項目，聯邦研究資助委員會將拒絕核撥資金。