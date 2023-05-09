面對少子化衝擊，許多私立科大在逆境中求生。據了解，聯電將與位在台南的遠東科大合作，聯電人資長進入遠東科大董事會，協助學校成立半導體學院。教育部對此表示，遠東科大未將資料報上來，但不管是雙方產學合作或是聯電捐款給遠東科大，都樂觀其成。

遠東科大在110學年的註冊率是50.14％、111學年則是53.84％，連續2年都未達6成，前景堪慮。不過根據教育部的資料，截至今年3月底，遠東科大可用資金有1億餘元，目前未有列入專輔學校之情形。

此外，遠東科大111學年學生人數2932人，專任教師137人、專案教師16人、職員103人。整體來說，遠東科大僅是註冊率不高，但目前財務狀況及學生數都還可以，不是特別糟的學校。

據了解，遠東科大5月1日召開董事會，原先有2名董事辭職，而聯電人資長將補進成為新的董事。校方表示，學校離南科很近，將努力洽談有興趣的企業共同辦學，讓學生畢業即就業。而聯電人資長進入董事會，將協助學校成立半導體院。

教育部技職司副司長柯今尉表示，遠東科大5月1日召開董事會議，會議紀錄記載董事會對外尋求捐助資金挹注，經洽談後擬與企業進行合作。同時，原先2位董事辭職，至於會補進哪2位，並未說明。

有關遠東科大補選董事一事，柯今蔚指出，教育部依據私立學校法規定審核董事之資格及補選程序，至於董事背景、所屬企業，原則尊重法人選舉結果。

柯今尉說，目前遠東科大尚未將補選董事及與聯電合作的資料送到教育部，但對於聯電與遠東科大不管是產學合作或是捐款，教育部都樂觀其成。