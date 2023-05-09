根據德國智庫墨卡託中國研究中心（MERICS）及美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）進行的調查，中國去年在歐洲的直接投資，正在從併購轉向綠色項目，主要是電動車的電池生產。

週二發布的報告顯示，2022年，綠色項目投資佔中國在歐洲對外直接投資總額的57％，是自2008年以來首度超越併購項目。

根據該份報告，騰訊收購遊戲開發商Sumo Digital，是唯一一筆斥資逾10億歐元、由中資主導的併購交易。其他涉及中資的全部是綠色項目，包括寧德時代、遠景動力（Envision AESC）及蜂巢能源（SVOLT）的電池工廠項目。

榮鼎集團的克拉茲（Agatha Kratz）表示，中國公司在歐洲投資方式有重大轉變，已成為歐洲綠色轉型的主要參與者。

報導指出，歐洲在電氣化和綠色轉型方面擁有最嚴格的法規，但其電池行業落後於亞洲企業，歐洲計劃中的電池產能大部分來自日本、韓國或中國生產商，這些生產商擁有更精良的技術。

報告稱，在歐洲開展業務，可以讓中國企業避免關稅和運輸成本，並保護其免受政治緊張局勢的影響、使進出口產生障礙。

報告補充說，雖然歐洲對中國投資的審查有所增加，但該地區在政治方面對中國的開放程度仍高於美國。儘管如此，歐洲政界人士和商界領袖仍就與中國的關係進行辯論，同時尋求支持國內工業並為綠色轉型所需的關鍵材料尋找新的供應商。