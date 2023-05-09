2023年已經來到5月，星座專家、塔羅牌老師艾菲爾在臉書發文指出，生肖馬、羊、狗及蛇今年事業運佳，有機會創業當老闆，這些生肖的民眾記得好好把握。

第4名：生肖蛇

生肖蛇今年受驛馬星的影響，總是坐不住，一心想著離職、創業；今年強烈感受到環境變化的影響，想創業的心醞釀已久，或許就決定在今年走出舒適圈。流年促使生肖蛇對事業變得有野心，覺得自己的聰明才智與人生過往的積累不能被埋沒；在天乙吉星的幫助下，招攬許多共同志同道合的朋友一起前進，在疫情過後充滿衝勁，展開全新奮鬥人生。

第3名：生肖狗

生肖狗今年與太歲相合，會有較多機會與資源，開創心想已久的事業；加上紫微、龍德的吉星強化貴人扶持力道，創業夢想躍躍欲試。今年一改過去的保守，終於將心中積壓已久的阻力轉化成向前的動力，把重心放在開創事業上，充滿衝勁且創意十足。

第2名：生肖羊

生肖羊今年與太歲三合，天時地利人和，各方面條件俱足，適逢天解與八座吉星，逢凶化吉、易有貴人出現；今年碰到一些小挫折都不必太擔心，只要多找前輩談談，聽取經驗，就能少走不必要的冤枉路。適合創立小型工作室，把商品、服務、消費體驗妥善融合，能獲得不錯的評價，並再拓展新客源。

第1名：生肖馬

生肖馬今年與太歲相破，雖然無法事事順心，但是大破之時，必有大立；坦率直接、眼光精準、勇敢前進的態度，是生肖馬創業成功的原因。今年有太陰、天喜的幫忙，可嘗試與女性消費需求相關的事業，會更得到支持，阻礙也相對少。今年的貴人也是女性，遇到難題直接詢問女性長輩的意見，有助生意蒸蒸日上。

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