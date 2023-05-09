一名51歲女子因無法抗拒美食，體脂率高達46%，引發嚴重的膝蓋退化性關節炎，連腰背都感到疼痛。醫師表示，膝關節是人體非常辛苦的關節，人在站立或走路，膝蓋負重是體重的1~2倍、跑步約4倍、下樓梯更達4~6倍。該女子在減重7公斤後，膝關節不再疼痛，也重拾健康。

營養功能醫學專家劉博仁醫師在其臉書表示，上述女子因無法抗拒美食，熱量攝取過多，加上不愛運動，162公分的身高卻有76公斤的體重，體脂率高達46%。

劉博仁表示，該女子求診時表示，因膝蓋嚴重疼痛，甚至腰、背部都痛，骨科醫師告知已有嚴重的膝蓋退化性關節炎，及骨質疏鬆症，建議施打補骨針，並在關節內注射玻尿酸，讓女子驚嚇不已。

劉博仁表示，退化性關節炎與體重密切相關，BMI（身體質量指數）大於30，退化性關節炎機率高於正常體重者7倍。研究發現，一般站立或走路，膝蓋負重是體重的1～2倍、上樓梯是2～4倍、跑步約4倍、下樓梯更高達4～6倍，所以體重越重，膝關節會遭嚴重的磨損。

他表示，根據一項研究，肥胖者只要減重5公斤，比未減重者罹患退化性關節炎機率大降50%。因此他請該女子減少攝取熱量、多運動、多喝水後，女子在6個月後體重由76公斤降至69公斤，體脂肪降至39%，膝關節不再疼痛，也重拾健康。

劉博仁並表示，退化性關節炎成因許多，雖然肥胖會加重關節退化程度，民眾仍須先請骨科醫師評估有無其他造成退化的原因。