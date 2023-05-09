新北市長侯友宜被視為2024總統大選國民黨的熱門人選，近期頻跨區協調立委初選也引發諸多議論。國民黨台北市議員秦慧珠直言，由此處可看出侯友宜、鴻海創辦人郭台銘跟黨內同志的距離，大家真的不怎麼認識郭，而這個最重要的關鍵，「大概未來10天，也無法克服」。

侯友宜最近協調新北市及台北市士北區、港湖區國民黨立委選舉提名初選，秦慧珠昨（8）日在臉書對此認為，幕後也有很多人在努力，但大家都把面子做給侯友宜。秦慧珠提到，在港湖區協調中，前台北市長郝龍斌也是推動者，大家共同努力，勸退游淑慧，也埋下她可能轉攻士林大同的伏筆，連帶解決該區找不到人出戰的困境。

至於台北市士北區，秦慧珠認為最主要關鍵在於陳重文、張斯綱兩人的大氣。秦慧珠進一步表示，台北市黨部主委黃呂錦茹兩三個月前就做了陳重文、張斯綱和吳思瑤對比民調，陳、張兩人只差0.2%，且對戰吳都有贏的可能。然而兩人看完芯費大戰後，和黨部談好再做一次民調，誰贏就由誰出戰，結果陳重文以些微差距落敗，由張斯綱出戰，且把面子做給侯友宜，由他出面跟兩人聊聊。

「為何大家要找侯友宜？」秦慧珠認為，一方面是有交情，另外也要做球給侯，因為總統候選人和立委綁一起選，由此事也可看出侯、郭台銘跟黨內同志的距離，秦坦言，大家真的不怎麼認識郭，連他辦公室的電話應該都沒有，這也成最重要的關鍵，「侯、郭和黨內很多人的距離，大概未來10天也無法克服」。