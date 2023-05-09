綠批侯友宜「反一國兩制」騙票 藍譏賴清德「反共不反中」打臉 11:122023/05/09 中時 陳慰慈 、 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜昨在議會總質詢備詢表態「反一國兩制」，民進黨發言人林楚茵今批侯反對一國兩制是騙選票的鬧劇。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜昨在議會總質詢備詢表態「反一國兩制」，民進黨發言人林楚茵今批侯反對一國兩制是騙選票的鬧劇，對此，國民黨文傳會副主委、新北市議員江怡臻回應，民進黨總統參選人賴清德從務實的台獨工作者到「和平保台」，現在又變成「反共不反中」， 這樣的歷程才是騙選票鬧劇。 江怡臻說，侯市長的信念非常清楚堅定，就是恪遵中華民國憲法，我們的國家就叫做中華民國，是民主自由的國度，是法治國家，也是主權獨立的國家。她認為，民進黨應該反躬自省，向國人說清楚講明白，不要用意識形態分裂國家團結。 #新北市 #侯友宜 #一國兩制 #騙票 #林楚茵 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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