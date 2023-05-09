新北市長侯友宜昨在議會總質詢備詢表態「反一國兩制」，民進黨發言人林楚茵今批侯反對一國兩制是騙選票的鬧劇，對此，國民黨文傳會副主委、新北市議員江怡臻回應，民進黨總統參選人賴清德從務實的台獨工作者到「和平保台」，現在又變成「反共不反中」， 這樣的歷程才是騙選票鬧劇。

江怡臻說，侯市長的信念非常清楚堅定，就是恪遵中華民國憲法，我們的國家就叫做中華民國，是民主自由的國度，是法治國家，也是主權獨立的國家。她認為，民進黨應該反躬自省，向國人說清楚講明白，不要用意識形態分裂國家團結。