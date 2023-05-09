隨著APT進階持續性攻擊和BYOD與遠端存取需求的快速增長，各國企業無不關注網路安全的零信任轉型，各國政府也積極提倡零信任網路安全策略，台灣政府更明確指出，在2023年要推動零信任網路架構。

東捷資訊這次在「CYBERSEC 2023 臺灣資安大會」展出Thales的「CipherTrust 資料安全平台」是一款集中化資料管理平台，可簡化企業資訊安全，並提供硬體加密，確保地端、雲端和混合環境中的資料轉移安全。此外，該平台還可整合硬體安全模組(HSM)，以進一步提升金鑰保護等級。

東捷資訊營運長陳春旭指出，東捷資訊具備20年以上的資訊委外服務經驗，提供智能數位化服務，協助企業數位轉型，並為企業規劃資安防護解決方案，並以多年的服務製造業、金融業等資訊委外服務和資安規劃經驗為基礎，代理了國際大廠Thales的金融支付資安管理解決方案和國內資安廠商關楗（KeyXentic）的身分識別等零信任網路架構資安解決方案，透過結合資安原廠產品和技術支援，以協助金融、政府、製造等產業解決資安管理問題，保護資料安全並降低網路攻擊風險。

東捷資訊也展出KeyXentic的「Keyper多因素身分驗證整合服務」；這是一套安全密鑰管理系統，通過 FIDO2 國際標準，提供一站式無密碼身分認證整合服務。此方案有助於企業實現零信任網路架構下，兼具安全合規的無密碼單一登入體驗。

目前東捷資訊已成功協助多家金融業客戶導入金融支付資安解決方案，其中包括導入硬體安全模組 HSM、金鑰管理解決方案以及異質系統整合服務等；未來，除聚焦金融業客戶，公司亦致力原有製造業客戶提供身分識別解決方案，以增強機敏工廠設備與系統的登入資訊安全管理，共同強化台灣資安整體韌性。