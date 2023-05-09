美中關係不佳，迫使大陸企業另謀出路，歐洲市場就成為主要選項，研究機構透過數據發現，大陸在歐洲的投資方式，正從併購案轉為綠能（綠地）投資，並以電動車電池項目為大宗，此舉能夠拉近與歐洲監管機構的關係，藉此降低在歐洲推展業務的阻力。

路透社報導，研究機構MERICS與榮鼎就去年的經濟數據分析，發現大陸對歐洲的投資類別，綠能投資以57%超越併購案，是2008年以來首次發生的狀況，而綠能投資主要是以電動車電池生產的綠地投資為主。

報告提到，大陸企業在歐洲當地由零開始發展業務，可以避免關稅和運輸成本，同時降低推展業務的阻力，保護自己免受進出口障礙及地緣政治緊繃局勢的影響。

對大陸企業而言，歐盟在綠色轉型擁有近乎最嚴格的法規，但歐盟的電動車電池產業卻落後亞洲，歐盟依然打算拉攏日本、韓國或大陸廠商設廠，引進更專業的技術與知識。

報告指出，雖然歐盟對大陸企業的審查比過去更加嚴格，但仍然比美國開放很多，尤其美國降低通膨法案已經打擊大陸電動車電池出口。榮鼎集團董事Agatha Kratz表示，「我們正在見證大陸企業在歐洲的投資方式出現重大轉變，他們已成為歐洲綠色能源轉型的主要參與者。」