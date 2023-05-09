雄獅旅行社遭爆，旗下員工涉嫌向勞動部詐領補助費，檢警拘提周姓業務主管、劉姓會計與邵姓承辦人到案，檢方認3人涉犯加重詐欺等罪嫌，複訊後各10萬交保。

雄獅表示，「本公司長期秉持誠信經營，就案件已進入偵查階段，秉持偵查不公開原則，本公司全力配合檢調機關程序，相信並尊重司法，目前企業服務及財務營運一切正常，不受影響。」