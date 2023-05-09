繼美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）後，美國民主黨籍聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton）近日傳出「炸掉台積電」說法，影片出現在中國大陸短影音平台抖音上及中國官媒上。對此，行政院長陳建仁9日指出，該影片內容被截頭去尾、斷章取義，所以任何媒體要報導相關消息時，應該好好查證。

陳建仁上午慰勉郵局同仁辦理全民共享普發現金臨櫃領現業務，媒體提問，中國官媒宣傳美國提出要炸毀台積電的影片，並在抖音平台流傳；美國議員稱炸台積電能阻止中國武力犯台，院長是否公開呼籲譴責？

對此，陳建仁指出，這段小影片實際上是登載在中國大陸抖音和官媒平台上，且影片內容被截頭去尾、斷章取義，任何媒體要報導相關消息時，應該好好查證，才能夠提供正確的消息。

至於美國將提供5億防禦型武器，陳建仁說，台灣相當感謝美國給予任何武器資源，這也符合美國2023年財政法的規定，意在加強台灣防禦能力，國內樂觀其成，「我們會跟理念相同的國家團結一起，促進台海間的穩定，以及印太地區的自由開放。」

此外，中一中學生發生族群歧視事件，內政部長林右昌說明年會送政院版的反歧視平等法，藍委批評明年就要大選為何現在不送？陳建仁說，校園裡確實不該發現族群歧視情形，針對此事教育單位已經在做相關處理，相信會有最好的安排。

陳建仁說，政府確實要推動族群平等法，但該法案牽涉到的人事相當多，包括學者專家、人權單位及立委，未來在修法時，會在北中南東召開相關公聽會搜集更多意見，力求修法過程嚴謹和周延，需要一點時間，但政府有信心，盼法案修正後能促進族群平等、避免歧視，符合實際需求。