高雄5月2日起7天內3度停電，引發民怨，網友每次停電總會虧說是「小動物害的」，但這次台電直接了當講明原因，3天事故中，其中有2天原因是「天候」不可抗力因素，其中7日湖內區停電因雷雨導致，昨天前鎮區大規模路燈停電則是疑似地下電路孔內雨水累積導致短路所致。

5月2日晚間6時46分，前鎮區、鳳山區一帶今晚無預警停電，共計1607戶受到影響，台電緊急派員搶修，晚間9時全部復電。台電指出，經查事故原因為配電設備變壓器故障而停電。

5月7日下午1時02分因雷雨造成架空配電設備故障而停電，影響高雄市湖內區中山路、保生路等路段3914戶停電，經人員搶修後於下午3時02分修復全線送電。（台電提供）

5月7日下午1時02分因雷雨造成架空配電設備故障而停電，影響高雄市湖內區中山路、保生路等路段3914戶停電，經人員搶修後於下午3時02分修復全線送電。

5月8日晚間7時，高雄市前鎮區翠亨北路、鎮興路一帶約170盞路燈不亮，經台電人員搶修後，深夜11時30分許路燈全部放亮。（台電提供）

5月8日晚間7時，高雄市前鎮區翠亨北路、鎮興路一帶約170盞路燈不亮，民眾摸黑返家，更狠酸「只剩下月光」。經台電人員搶修後，深夜11時30分許路燈全部放亮，經查為路燈地下線路故障，疑似孔內雨水累積導致短路所致。

台電高雄區處指出，近日停電是故主要是因大雷雨導致，包括周日在湖內的架空配電設備故障，以及昨晚前鎮翠亨北路一帶約170盞路燈不亮，也是因為大雨造成孔內雨水累積導致短路所致。對此，台電深感抱歉，將持續加強配電線路維護點檢，避免類似事件再度發生。