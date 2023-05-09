大陸五一調休帶動下，高漲的旅遊需求集中釋放，中國國內旅遊及消費呈現井噴式爆發。根據對岸最新的放假通知，今年端午節是6月22日，22日至24日放假，25日（周日）上班，需要連上6天班；而今年中秋及十一的調休，節前不調休，連放8天假，但節後至少要連上7天班。

大陸今年中秋、十一放假8天，假期「合體」，形成8天的「超級黃金周」，但節後需要連上7天班，9月29日（周五）至10月6日（周五）放假調休，共8天；10月7日（周六）至13日上班。8天假期的「超級黃金周」勢必再次帶來旅遊及消費的大爆發。

根據中國2023「五一」數據報告，「五一」期間全國零售、餐飲、酒旅、交通等行業日均消費實現93％至212％的大幅增長。當中「五一」期間全國零售、餐飲、酒旅和交通等行業日均消費金額比2019年同期實現大幅增長，其中零售行業增長212％，交通行業增長198％，餐飲行業增長187％，酒旅行業增長93％。

數據顯示，除北上廣深外，「五一」假期全中國旅遊行業消費金額排名第一的城市為成都，重慶、西安、蘇州。開封清明上河園、西安周至水街和日照東夷小鎮位列全中國單一景區消費筆數前三。