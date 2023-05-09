婦產科醫師蘇怡寧分享，門診最近治療到很多上呼吸道感染的媽咪，讓他有點不太習慣，只能說免疫負債，欠債都是要還的，引起大批家長爆共鳴，不少人哀嚎說，一家人輪流感冒，大的結束換小的，媽媽忙前忙後的照顧，最後也跟著生病。

蘇怡寧今在臉書上分享，過去這2、3年在門診很少治療到上呼吸道感染的媽咪，但最近又開始爆炸多，尤其是家裡面有大寶的，一開始真的很不習慣，大家都要好好保重身體。只能說這就是免疫負債的後果，畢竟欠債都是要還的。

貼文引起網友熱烈討論，不少人爆共鳴，「真的是欠的都要還，家裡4個人一直在輪流」、「大的結束換小的，然後媽媽都跟在後面，怎麼可能不感染」、「我家已經三周了，從第一個開始感冒，到現在最後一個還在咳嗽，全家中獎，看兩次都不會好的那種，這次好難好」。

甚至還有網友分享，兒子某天下課回家說，班上只有22個學生，結果那天竟然有10人請病假，幾乎一半的學生都沒來上課。