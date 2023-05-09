兒童健康怎能忽視，身為家長必須時刻警覺！根據台灣室內環境品質學會於2021年發布的「2021室內環境品質健康危害因子探討及健康促進研究」研究顯示，學童常用的多項文具中，可能藏有「總揮發性有機物TVOC」，長期接觸恐影響健康。幸好本土文具始祖品牌「利百代」重視兒童健康，推出既安全又好用的鉛筆，家長不再提心吊膽！

看似再簡單不過的日常，健康威脅卻無所不在，尤其是以無色、無味及看不見的形式存在反而更危險。「總揮發性有機物TVOC」是以氣體型態存在於常溫下的有機物，常見於色鉛筆、油性彩色筆、奇異筆及白膠等文具，奇異筆中的總揮發性有機物TVOC就超過室內空氣品質標準的247倍，孩童吸入體內恐誘發過敏，嚴重則會危害健康。

因此，家長更需要為學齡中的孩童慎選文具，以免日積月累發生不可抹滅的擔憂。成立於1954年的知名文具「利百代」，是陪伴國人童年的重要回憶，最令人印象深刻的經典商品就是印泥及小天使香水鉛筆。如今走過69個年頭，「利百代」求新求變，陸續推出多元文具商品，包含色鉛筆、鉛筆、蠟筆、修正類等，皆以安全、環保為出發點，為家長做好把關，守護孩童健康安全。

其中，利百代推出的「馬卡龍色鉛筆」，以繽紛淡柔的馬卡龍色系呈現，共有12色，且為環保水性漆塗料，不含甲醛、鎘、鉛、鉻等重金屬，適合用於美術繪畫，讓小朋友在安全無毒的環境下，盡情妝點眼中看到的世界。

「馬卡龍色鉛筆」以繽紛淡柔的馬卡龍色系呈現，共有12色。(截取自利百代官網)

除此之外，網路獨家販售的限量版「弗魯特家族車車鉛筆組」，是兒童界超夯文具！以長13公分、寬6.5公分、高5公分的立體車子造型呈現，用溫和的黃色系妝點車體，還有弗魯特家族的頭像，超逼真外觀讓孩童愛不釋手。內容物包含6支鉛筆、大橡皮擦及3用筆削，好看又實用，收藏、贈禮兩相宜。

「弗魯特家族車車鉛筆組」以長13公分、寬6.5公分、高5公分的立體車子造型呈現。(截取自利百代官網)

學齡中的孩童要每天接觸文具，因此家長絕對要留意文具的安全性，在挑選文具這一關做好把關後，使用完畢也要記得洗手，做好衛生管理，與利百代一同向毒文具說「不」，提供孩童健康無毒的學習環境。