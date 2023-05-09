近日「不動產借貸媒合平台im.B」涉嫌吸金詐騙25億元，逾千人受害，行政院追加13億預算推出「新世代打詐行動綱領1.5版」，外界質疑只提出空泛口號。立法院民眾黨團今日召開記者會，指出近51萬詐騙犯中，起訴率竟只有2成，其中起訴率最高的是「車手」高達6成，完全治標不治本，呼籲政府不能讓打詐綱領淪為口號，應抓出背後的詐騙集團。

民眾黨立委陳琬惠指出，行政院追加13億預算升級打詐綱領，但歷時一個月，僅提出「1合2清3減4面5不」的華麗口號，所謂1合是跨部會合作，2清是清理上下游，如此膚淺的內容居然拿出來搪塞民眾；上周更被踢爆根本還沒有實際計畫，追蹤行政院、內政部、刑事局等部會，目前還卡在刑事局「內部簽辦中」，行政院以口號譁眾取寵，對根除詐騙毫無幫助。

陳琬惠表示，從目前具體成效來看，可發現在警廣YouTube頻道有「百工百業防詐宣導系列」影片，邀請名人宣導詐騙，然而70多部影片大同小異，平均點閱率低下，完全達不到宣導成效，呼籲針對特定族群對症下藥，宣導效果才能最大化。

民眾黨立法院黨團副主任兼發言人楊寶楨（右起）、立委陳琬惠、幹事長張其祿9日舉行「打詐綱領淪口號 資安問題待解決」記者會，呼籲政府負起最大責任，不能讓打詐綱領淪為口號，應設法有效防治詐騙集團、下架詐騙廣告，同時引導民眾識別詐騙。（杜宜諳攝）

陳琬惠說，據法務部的《詐欺罪案件統計分析》，近51萬詐騙犯中，起訴率竟只有2成，其中起訴率最高的是「車手」高達6成，然而車手在詐騙集團的「產業鏈」中屬於最末流，甚至拐騙年輕人當成「棄子」。

陳琬惠指出，2017年法務部針對《組織犯罪防制條例》大幅修改，隔年起訴人數大幅增加2677人，其中近9成是電信詐欺，被民進黨政府大內宣成「政績」宣揚，但政府不應該忽視潛藏在背後的組織犯罪，長期以來只注重詐欺本身，只抓車手等下游，完全治標不治本。

民眾黨立委張其祿表示，近期「借貸媒合平台im.B」詐騙事件，因是透過數位平台直接媒合借貸者和投資者，無需透過金融中介，借款人可以籌集資金，投資者也從中獲得利息，但數發部長唐鳳竟說「我們零監管」，甩鍋監管責任，金管會黃天牧也跳針式撇清，讓人感到非常失望，呼籲金管會加強對P2P業務的監管與稽核，增加透明度和公開度，設立嚴謹的風險管理和披露機制，同時也須強化聯繫第三方支付機構，加強支付監管。

張其祿也說，先前時任行政院長賴清德推動數位身分證，最終因資安爭議暫停作業，相關廠商向政府求償5.26億元，加上已採購機器和場地費及維持運轉的空調費用5.24億元，總計逾10億元，恐由全體國民的納稅錢負擔。

張其祿指出， 民眾黨團當時在執政黨針對「數位身分證」政策之討論上，即要求「專法管理」。但台灣做為標榜「科技立國」的科技島，卻因國會多數黨在立法上怠惰、行政上延宕造成使政策推不動，這是政策的失敗以及公帑的浪費，執政當局要負起最大責任。

黨團副主任兼發言人楊寶楨指出，上月唐鳳曾於立法院公開承諾，一周內將現存的假冒名人詐騙廣告從網路下架，但數發部僅下架特定時段內之廣告，目前Google受檢舉廣告已下架33％，Meta已下架83％，仍有進步空間。行政院4月中拍板網路投資廣告採實名制，但此制度只會讓詐騙集團有漏洞可鑽，透過人頭刊登犯案，讓更多弱勢族群，甚至不諳世事的青年誤入歧途，政府應積極與網路平台業者協商可行的辦法，增加下架效率。

民眾黨團呼籲，政府必須負起最大責任，不能讓打詐綱領淪為口號，應抓出背後的詐騙集團、下架詐騙廣告，同時加強對P2P平台的支付監管，引導民眾識別詐騙；而數位身分證的推動，還需要補足技術和法制配套，政府別留下爛攤子，應進行跨部門檢討，給人民交代。